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İstanbul'da su sayacı hırsızlığı

Su sayacını çalan zanlı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:31
İstanbul'da su sayacı hırsızlığı

Ataşehir'de su sayacı hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Sinan Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen Hüseyin T'yi (24) durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, şüphelinin elindeki poşette 7 su sayacı ve 1 pense ele geçirdi. Şüpheli Hüseyin T, gözaltına alındı. 

Ekipler, şüphelinin su sayaçlarını Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir apartmandan çaldığını tespit etti.

22 suç kaydı bulunan hırsız

"Açıktan hırsızlık", "uyuşturucu madde bulundurmak", "kasten yaralama" ve "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından 22 suç kaydı bulunan şüpheli Hüseyin T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:31
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  7. Açıktan hırsızlık
  8. uyuşturucu madde bulundurmak
  9. kasten yaralama
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