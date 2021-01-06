İstanbul'da su ne zaman gelecek? | Sular saat kaçta gelir?
Esenyurt sular ne zaman gelecek? | İstanbul'da 6 ilçeye 30 saat su verilmeyecek. Vatandaşlar İstanbul'da su kesintisinin ne zaman saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı. İstanbul'da sula ne zaman gelir? | Sular bugün mü gelecek? | İstanbul su kesintisi?
Büyükçekmece sular saat kaçta gelecek? | Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapılan çalışma sebebiyle İSKİ, 6 ilçede pek çok mahalleye 30 saat süreyle su verilmeyeceğini açıkladı. Söz konusu kesinti 5 Ocak Salı akşamı 21.00'de başladı. Esenyurt, Başakşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Çatalca'yı etkileyen su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da su ne zaman gelecek? | Sular saat kaçta gelir?
Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti başladı.
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine su verilmiyor.
5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayan kesinti 7 Ocak Perşembe 03.00’te sona erecek.