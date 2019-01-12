İstanbul'da su muamması! Vatandaş tedirgin
İstanbul’da yine su muamması yaşanıyor. Yapılan incelemelerde damacana ve plastik bidonlarda satılan sularda ağır metallerin tepsit edilmesi sonrası endişeleri de beraberinde getirdi.12 Ocak 2019 Cumartesi 14:52
İstanbullular bir kez daha su muamması ile karşı karşıya. Yapılan incelemeler sonucunda damacana ve plastik bidonlarda satılan birçok suda ağır metal kirliliği tespit edilmesi güvenli su endişesini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, İstanbullulara plastik şişedeki sudan uzak durmaları yönünde uyarırken, ‘Şebeke suyunu gönül rahatlığıyla için’ çağrısı yaptı.
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