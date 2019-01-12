0553 313 94 23

İstanbul'da su muamması! Vatandaş tedirgin

İstanbul’da yine su muamması yaşanıyor. Yapılan incelemelerde damacana ve plastik bidonlarda satılan sularda ağır metallerin tepsit edilmesi sonrası endişeleri de beraberinde getirdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:52

İstanbullular bir kez daha su muamması ile karşı karşıya. Yapılan incelemeler sonucunda damacana ve plastik bidonlarda satılan birçok suda ağır metal kirliliği tespit edilmesi güvenli su endişesini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, İstanbullulara plastik şişedeki sudan uzak durmaları yönünde uyarırken, ‘Şebeke suyunu gönül rahatlığıyla için’ çağrısı yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:52
  1. İstanbul
  2. damacana su
  3. damacana su sağlıklı mı
  4. plastik su sağlıklı mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görme engellilerden "sarı çizgi" çağrısı
    1. Görme engellilerden "sarı çizgi" çağrısı
    2. YSK'dan seçmen kaydı açıklaması
    3. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Bitlis'te kayak sezonu başladı
    6. Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık..
    7. GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın
    8. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
    9. AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden..
    10. Haftanın MVP'si Huertas
    11. Aman Perinçek, Bay Kemal duymasın!
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Fransa'daki patlamanın bilançosu belli..
    14. TSD Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu..
    15. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    16. Bakan Selçuk video konferans ile derse..
    17. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan..
    18. Gazze kadın şehidini uğurladı
    19. Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi