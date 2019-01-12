İstanbul'da su muamması! Vatandaş tedirgin

İstanbullular bir kez daha su muamması ile karşı karşıya. Yapılan incelemeler sonucunda damacana ve plastik bidonlarda satılan birçok suda ağır metal kirliliği tespit edilmesi güvenli su endişesini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, İstanbullulara plastik şişedeki sudan uzak durmaları yönünde uyarırken, ‘Şebeke suyunu gönül rahatlığıyla için’ çağrısı yaptı.