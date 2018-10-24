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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ o ilçeleri uyardı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Kartal, Beykoz ve Şişli ilçelerindeki bazı mahallelerde bu gece su kesintisi yapılacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:31
İstanbul'da su kesintisi! İSKİ o ilçeleri uyardı

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 22.00'den yarın 06.00'ya kadar Kartal Orhantepe ve Beykoz Tokatköy ve Çamlıbahçe mahallerine su verilemeyecek.

Hat arızası nedeniyle Şişli Fulya ve 19 Mayıs mahallelerinde de yarın 10.00'a kadar kesinti uygulanacak.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:31
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