İstanbul’da spor salonları, tiyatrolar ve müzeler kapanacak mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler büyük önem taşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yeni önlemleri içeren bir karar duyuruldu. Sayısız ölüme neden olan koronavirüsü için maske, mesafe ve temizlik uyarılarının yanı sıra çeşitli tedbirler de alınıyor. İBB yayımlanan kararında koronavirüs tedbirleri neler oldu?

Spor salonları, tiyatrolar ve müzeler kapanacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs vaka ve ölüm oranlarındaki yükselişin ardından yeni önlemleri içeren bir karar duyurdu. Buna göre:

-Kayıt dönemi süren İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenerek online kursların belirli alanlarda sürdürülmesine karar verildi.

-Koronvirüsün yayılımının hızlı olduğu kanıtlanan spor salonları ve havuzlara yönelik düzenlemeye göre, İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş tarafından işletilen tesislerin kapatılmasına karar verildi.

-Kültür Merkezlerinin de kapalı kalmasına karar verildi.

-Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak sunulmasına karar verildi.

-Açık hava alanına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verildi.

İBB koronavirüs önlemleri ne zaman uygulanacak?

Belirlenen maddeler, İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İBB tarafından 19 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.