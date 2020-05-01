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Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:03:00 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, ramazanın da etkisiyle Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul en sakin zamanlarını yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösteren market, bakkal ve manavlardan ikametlerine en yakın olanları tercih eden vatandaşların yalnızca ihtiyaçlarını gidermek için evlerinden çıktıkları gözlemlendi.

Sabah saatlerinde az sayıda kişinin alışveriş yaptığı market, bakkal ve manavlarda öğle saatlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

Polis ekipleri, bazı marketlerin önünde alışveriş için sırada bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Market, bakkal ve manavların saat 14.00'da kapanmasının ardından kent tamamen sakinliğe büründü.

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