İbrahim Tatlıses'ten kötü haber: Usta sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı!

Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, yoğun konser maratonunun ardından döndüğü İstanbul’da sağlık şoku yaşadı. Sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanan usta sanatçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından süratle hastaneye sevk edildi. Acı haberi alan ailesi ve yakın dostları hastaneye akın ederken, Tatlıses’in hayranları da dua zinciri başlattı. Hastane Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumuyla ilgili ilk resmi açıklamayı yaparak durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi.

Edinilen bilgilere göre yoğun konser programının ardından İstanbul’daki evine dönen Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, ünlü sanatçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakın çevresi de hastaneye geldi. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenilirken, doktorların tedavi sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.

AĞIR VİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Sanatçının ağır bir virüse yakalandığı öne sürülürken, kesin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tatlıses’in bir süre gözlem altında tutulabileceği ifade ediliyor.

“YOĞUN BAKIMA SERVİSİNE ALINMIŞTIR”

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastanede Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Dr. Çakmakçı, “Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır.