İstanbul’da sırada bir gün! İETT yanıyor Ekrem seyrediyor

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında yolcu taşıyan 622 sefer numaralı İETT otobüsünün motoru, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde birden alev aldı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüs içerisinde yoluculuk yapan vatandaşlar ise yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti.

Bakım onarım ihalesi yandaşlara verilince İstanbul çileye dönüştü

İstanbulluları yıllardır canından bezdiren ulaşım çilesi bir türlü son bulmuyor. Her gün bozulan, yanan, kaza yapan araçlar yüzünden mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etmeye devam ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdi.