  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulgarlar ve Gürcülerden sonra şimdi de onlar! Türkiye'ye gelmeleri için harekete geçildi

Mavi Vatan'da Yunanistan'ın kabusu olacak!

Altın yükselmiyor resmen uçuyor! Gram ve çeyrek altın coştu bombayı İslam Memiş patlattı

İşte dünyanın en ucuz otomobili! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor

Haber nerede Sözcü, Cumhuriyet, Birgün? Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur

Döviz artınca paraları değer kazandı! Türkiye'den buldukları her şeyi satın alıp ülkelerine götürüyorlar

Karaman’da köpeklerin parçaladığı Duru teyze vefat etti

"Yeşil altın" üretiminde tam gaz!

Şampuan ve deodorant içenin sonu böyle oldu

Yunan bunların yanında halt etmiş! CHP’nin, LGBT'lilerin TSK’ya girebilmesi için Meclis’e sunduğu kanun teklifi herkesi şok etti
Gündem İstanbul’da sırada bir gün! İETT yanıyor Ekrem seyrediyor
Gündem

İstanbul’da sırada bir gün! İETT yanıyor Ekrem seyrediyor

İETT bakım onarım ihalesinin yandaşlara verilmesiyle başlayan İstanbul'daki İETT otobüsleri sorunu artarak devam edecek. CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verilen ihale sonrası bugün de Beykoz'da bir İETT otobüsünde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 15:16:00 - 2022-10-06 15:29:47

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında yolcu taşıyan 622 sefer numaralı İETT otobüsünün motoru, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde birden alev aldı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüs içerisinde yoluculuk yapan vatandaşlar ise yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti.

Bakım onarım ihalesi yandaşlara verilince İstanbul çileye dönüştü

İstanbulluları yıllardır canından bezdiren ulaşım çilesi bir türlü son bulmuyor. Her gün bozulan, yanan, kaza yapan araçlar yüzünden mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etmeye devam ederken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Oy veren ahmaklar ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23