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İstanbul'da silahlı kavga! 3 yaralı

Beylikdüzü'nde silahlı bir kavgada üç kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:37
İstanbul'da silahlı kavga! 3 yaralı

Olay, 05.30 sıralarında BeylikdüzüAtatürk Mahallesi Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan ikisi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine bir kişi de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler yerde çok sayıda boş kovan buldu. Olay yerinde delilleri toplayan ekipler kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Silahlı kavgayı gören bir kişi, “Ben kahvaltıya başladım ondan sonra 4 kişi bir kişiye saldırdı. Biz ayırmaya çalıştık. Bize de saldıracak gibi oldular ben geri geldim. Sonra aradan 5 dakika geçer geçmez silah sesi çıktı. 5-6 defa silahın sesini duydum, başka bir şey görmedim dedi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 08:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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