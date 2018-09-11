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İstanbul'da şiddetli yağış seferberliği! Araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle Hadımköy'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

11 Eylül 2018 Salı 15:27
İstanbul'da şiddetli yağış seferberliği! Araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından yağmur başladı.

Yağmur öğle saatlerinde etkisini artırdı. Şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından da beklenen yağış başladı.

Eminönü'de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlanırken, Üsküdar Harem sahil yolunda aniden bastıran yağmur sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

HADIMKÖYDE ALT GEÇİTİ SU BASTI

Yağmur bulutların gökyüzünü kaplamasıyla kararan hava görüş mesafesini de düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 

Üsküdar Beylerbeyi'de de yoğun yağış hayatı felç etti. Yollarda biriken çamurlu suların sahile akmasıyla deniz çamura bulandı.

Hadımköy'de su basan alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:27
  1. İstanbul
  2. Hadımköy
  3. şiddetli yağış
  4. Üsküdar Harem sahil yolu

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