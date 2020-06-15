  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul’da şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağmur uyarısının ardından beklenen yağış tüm kentte etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:22:43 -
İstanbul’da şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağmur uyarısının ardından beklenen yağış tüm kentte etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinde şiddetlendi. D-100 Karayolunda adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur görüntülendi.


Megakentte gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinden itibaren şiddetlenerek devam etti. D-100 Karayolunda görüntülenen şiddetli yağış, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, yer yer trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı