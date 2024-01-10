İstanbul’da servisin altında kalan beş yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan beş yaşındaki Muhammet Enes Memiş’e servis minibüsü çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Memiş’ni hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞABEYİ DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Mahalle sakini Köksal Duman, “Geldiğimde kalabalığı gördüm, sağlıkçı olduğum için ilk müdahaleyi yapmak istedim ama nabzı yoktu. Battaniye tarzı bir şeyle üstünü kapattık, ailesi buradaydı. 5 yaşında bir çocuk. Babasıyla da konuştum, ağabeyi de aynı mahallede yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Babada kalp krizi geçirmiş” dedi.



