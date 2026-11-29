İstanbul'da sel alarmı! Çatalca'da mahsur kalan 66 kişi böyle kurtarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Çatalca'da sele neden oldu. Araçlarda, çiftliklerde ve farklı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. İstanbul Valiliği, 115 personelin katıldığı kurtarma operasyonunda 66 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınları nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.
İhbarların ardından harekete geçen ekipler, AFAD koordinasyonunda ilçenin farklı noktalarında kurtarma çalışması başlattı.
8 BOT, 34 ARAÇ VE 115 PERSONEL SEFERBER OLDU
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, selin etkili olduğu bölgelerde yürütülen kurtarma çalışmalarına 8 bot, 34 araç ve 115 personelin katıldığı bildirildi.
SERVİS ARACINDA 14 KİŞİ MAHSUR KALDI
Karacaköy'de sel sularının ortasında kalan servis aracındaki 14 kişi kurtarılırken, Karamandere'de araç üzerinde mahsur kalan 2 vatandaş da ekipler tarafından kurtarıldı.
Valilik, kurtarılan vatandaşların bölgelere göre dağılımını şöyle açıkladı:
Karamandere: 2 kişi
Karacaköy servis aracı: 14 kişi
Ormanlı: 15 kişi
Karacaköy İzzettin Çiftliği: 4 kişi
Karacaköy bölgesi: 4 kişi
Karamandere Nusrettin Çiftliği: 20 kişi
Karacaköy Resul Sayın Çiftliği: 7 kişi
VALİLİK DUYURDU: 66 KİŞİ KURTARILDI
İstanbul Valiliği, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda sel nedeniyle mahsur kalan toplam 66 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.