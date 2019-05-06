İstanbul'da seçimler yenileniyor |YSK son dakika İstanbul seçim tekrarı tarihi ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itiraz kararını açıkladı. Son dakika İstanbul seçim sonucu belli oldu. AK Parti Temsilcisi Recep Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor” dedi. Peki YSK, CHP, İP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortak ortak adayı Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata geri alınacak mı? YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenmesine karar vermesi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata ne zaman geri alınacak sorusunu sormakta. YSK, Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata geri alacak. İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak? İstanbul için ikinci seçim ne zaman yapılacak?

İstanbul 2.seçim tarihi ne zaman?

Yenilenecek İstanbul seçimlerinin tarihi belli oldu. 7 Temmuz diye duyurulan tarihin daha sonra alınan kararla 23 Haziran günü olarak değiştirildiği öğrenildi. İstanbullu 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandık başına gidecek.