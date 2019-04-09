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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul’da seçim yeniden mi yapılacak? Bahçeli’den son dakika İstanbul seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AK Parti’nin İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılması talebini reddedip 21 ilçede 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar vermesi sonucu İstanbul seçimleri yeniden tartışma konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul seçimlerine ilişkin son dakika çağrıda bulundu. Bahçeli, "Toplum vicdanı rahatsızsa yeni bir seçim düşünülebilir. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir." dedi. Peki Bahçeli’nin bu çağrısından sonra İstanbul’da seçimler yeniden mi yapılacak?

09 Nisan 2019 Salı 14:35
İstanbul’da seçim yeniden mi yapılacak? Bahçeli’den son dakika İstanbul seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AK Parti’nin İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılması talebini reddedip 21 ilçede 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasına karar vermesi sonucu İstanbul seçimleri yeniden tartışma konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul seçimlerine ilişkin son dakika çağrıda bulundu. Bahçeli, "Toplum vicdanı rahatsızsa yeni bir seçim düşünülebilir. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir." dedi. Peki Bahçeli’nin bu çağrısından sonra İstanbul’da seçimler yeniden mi yapılacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Bahçeli, "Toplum vicdanı rahatsızsa yeni bir seçim düşünülebilir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazların sonucu alınmalıdır karar neyse YSK vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Gocunmaya gerek yok." ifadesini kullandı

 

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:35
  1. İstanbul’da seçim yeniden mi yapılacak?
  2. Bahçeli’den son dakika İstanbul seçim açıklaması
  3. ysk istanbul seçim sonuçları

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