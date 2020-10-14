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Aktüel İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Aktüel

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:05:13 -
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ekim ayında 49 alkol zehirlenmesi meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan çeşitli hastanelerde tedavisi devam 9 kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

Sahte içkiden zehirlenme olaylarıyla ilgili tespit edilen 52 şüpheliden 50'si yakalandı.

Gözaltına alınan 50 şüpheliden 33'ü serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrolle salıverildi, 6'sı ise tutuklandı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

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