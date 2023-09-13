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Gündem İstanbul'da sahte dolar baskını!
Gündem

İstanbul'da sahte dolar baskını!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 10:12:00 -
İstanbul'da sahte dolar baskını!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi.

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