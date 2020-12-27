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Aktüel İstanbul'da sahte belge operasyonu
Aktüel

İstanbul'da sahte belge operasyonu

Jandarma ekiperince düzenlenen operasyonda sahte sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, araç tescil belgesi, sigorta poliçesi ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Şüphelinin sahte belgeleri, Avcılar'daki evinde portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş bir odada bastığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:08:48 -
İstanbul'da sahte belge operasyonu

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da evinde oluşturduğu gizli bölmede sahte belge düzenlediği iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.K. isimli şüphelinin, kendisiyle irtibata geçen kişilere sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, işyerleri için naylon fatura, araçlara ise sahte araç tescil belgesi ile sigorta poliçesi düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada şüphelinin sahte belgeleri, Avcılar'daki evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli M.K, gözaltına alındı. Zanlının evinde inceleme yapan ekipler, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş bir odaya rastladı.

Burada yapılan aramada, 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, bin adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı, bir adet soğuk damga makinesi ile çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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