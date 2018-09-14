THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İstanbul'da sağanak yağmur! Vatandaş zor anlar yaşadı

İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleye doğru etkisini  arttırdı.

14 Eylül 2018 Cuma 16:08
İstanbul'da sağanak yağmur! Vatandaş zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan sağanak sebebiyle alt geçitlerde de su birikintileri oluştu. Bazı  araçlar su birikintilerinden geçmekte zorlandı, bazıları ise mahsur kaldı.  İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Zaman zaman trafikte aksamalara da neden olan sağanağa hazırlıksız  yakalanan vatandaşlar, alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs  duraklarına sığındı.

Ayrıca, Kavacık-Soğuksu Viyadüğü'nden Soğuksu yönüne ilerleyen bir  araç, yoğun su birikintisi nedeniyle bariyerlerin diğer tarafına geçti. Olay  sırasında araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi Beykoz Devlet Hastanesi'nde  ayakta tedavi edildi.

Bazı bölgelerde yağış aralıklarla devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:08
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    B12'niz tükenmiş olabilir
    1. B12'niz tükenmiş olabilir
    2. Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir?..
    3. Kocaeli'de şarbon'a mı rastlanıldı?
    4. Depresyona giren çocuk arkadaşları ile..
    5. 70'lik ajan mahkemede öttü:..
    6. Silahlı saldırıya uğrayan kadından acı..
    7. Katil İsrail'den Filistinlilere müdahale
    8. Giresun’da öldürülen terörist bakın..
    9. Amberin Zaman, Ruslar ile birlikte..
    10. Galatasaray Avrupa'daki sponsorunu..
    11. Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı..
    12. İstanbul'da organize suç örgütü..
    13. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4..
    14. İstanbul Beylikdüzü'nde silahlı..
    15. İşte YARSAV eski Başkanı Murat..
    16. 3 bin tonluk yerli denizaltıyı..
    17. İstanbul'da sağanak yağmur! Vatandaş..
    18. Putin'den İdlib mesaisi
    19. Adana’da metruk binanın önünde kanlar..
    20. Mehmetçikten Kosova'da eğitime destek
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’