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Gündem İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskını
Gündem

İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskını

İstanbul Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle 2 evi su bastı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 02:28:00 -
İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskını

İstanbul Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti.

Baskın nedeniyle dairelerde hasar oluştu.

Öte yandan ev sahipleri Coşkun Bakkal ve Nahide Balcı, uzun süredir oturdukları dairelerinde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ve İSKİ'nin geçen hafta yaptığı kanalizasyon çalışmasının hatalı olması nedeniyle baskın yaşandığını iddia etti.

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