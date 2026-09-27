İstanbul'da sağanağın çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini duyurdu. Pazar akşamı saat 19.00'dan itibaren şiddetlenmesi beklenen gök gürültülü sağanakların çarşamba akşamına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde süreceği öngörülüyor.

AKOM'un paylaştığı güncel meteorolojik değerlendirmeye göre Balkanlar kökenli sistem hafta boyunca bölgede etkisini sürdürecek; Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyrazla birlikte atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin sıcak olması nedeniyle fırtınalı, yıldırımlı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

Kuzey ilçelerde metrekarede 60-100 kilogram yağış bekleniyor

AKOM verilerine göre pazar günü gün boyu aralıklarla süren yağışların saat 19.00 itibarıyla etkisini artırması bekleniyor. Kuvvetli sağanakların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kuzey bölgeler ile Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere yaşanacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam etmesi öngörülen yağışlar sonucunda il genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey ilçelerde ise yağış miktarının metrekarede 60-100 kilogram, yer yer 100 kilogramın da üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Poyraz ve karayel aralıklarla fırtınaya dönebilir

Rüzgarın hafta boyunca kuzeyli yönlerden, poyraz ve karayel olmak üzere aralıklarla fırtına şeklinde ve saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte mevcutta 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 15 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Mazgal ve dere temizlikleri yağış öncesinde tamamlandı

İBB birimleri kuvvetli yağış ve fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Yağış öncesinde mazgal, ızgara ve dere temizlikleri tamamlandı, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirmeleri yapıldı. Kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, kıyı meydanları ve risk taşıyan kritik noktalarda yağmur suyu pompalarının kontrolleri yapıldı; müdahale ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.

Vatandaşların da fırtına ve su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.