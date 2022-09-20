İstanbul'da sabır taşıran skandal! Peygamberin kabri başında büyük terbiyesizlik!

Hz. Yuşa Peygamber’in kabrinin bulunduğu caminin hoparlöründen şarkı söyleyen bir grup hadsiz, vatandaşlar tarafından uyarıldı. Hz. Yuşa Peygamber’in kabri başında yapılan bu büyük terbiyesizliğe karşı yetkilileri gerekeni yapmaya davet ediyoruz.

Beykoz'daki Hz. Yuşâ Peygamber’in kabrinin bulunduğu caminin hoparlöründen şarkı söyleyen bir grup hadsiz, vatandaşlar tarafından uyarılarak polise ihbar edildi.

Dini değerlerimizi hafife alanlara, aşağılayanlara hem halk hem de yetkililer tarafından iyi bir ceza verilmediği için İslam düşmanları azdıkça azıyor.

Geçtiğimiz yıllarda belirli aralıklarla birkaç kez İzmir'deki bazı camilerin hoparlöründen müzik yayını yapılmış, İtalyan partizan marşı çalınmış ve karşılığında ise tam anlamıyla bir ceza verilmemişti. İslam’ı ve değerlerini alaya alanlara karşı ciddi yaptırımların gelmesi gerekiyor.

Hz. Yuşa Peygamber’in kabri başında yapılan bu büyük terbiyesizliğe karşı Müslümanların gereken yerlere şikayette bulunmaları, yetkililerin de gerekeni yapması gerekiyor.

KAYNAK: BARAN HABER