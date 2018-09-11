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İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! O anlar kamerada

İstanbul'un Kartal ilçesinde pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

11 Eylül 2018 Salı 12:00
İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! O anlar kamerada

İstanbul'da gerçekleşen silahlı saldırı önceki gün öğlen saatlerinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Bircanoğlu, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Çetin Akbulut'a elindeki pompalı tüfekle onlarca kişinin gözleri önünde ateş açtı. Göğsünden vurulan Akbulut bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Yaralı Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Akbulut'un vurulması ve markete sığınması yer alıyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:00
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. silahlı saldırı
  4. pompalı tüfek
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  6. güvenlik kameraları

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