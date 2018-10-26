İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı
İstanbul Esenyurt’ta polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.26 Ekim 2018 Cuma 18:28
İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde devriye aracına kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Polis aracına isabet eden mermiler sebebiyle parçalanan camlardan hafif şekilde yaralanan polisler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Güvenlik kaynakları, polisin failleri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığını belirtti.
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