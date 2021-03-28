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Gündem İstanbul'da plastik fabrikasında korkutan yangın
Gündem

İstanbul'da plastik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 02:57:00 -
İstanbul'da plastik fabrikasında korkutan yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Çanta Fabrikalar Bölgesi'nde bulunan, plastik madde üretimi yapan 4 katlı fabrikada çıktı. Fabrikanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını fabrikanın diğer katlarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken fabrikanın bir bölümünde kısmen hasar oluştu.

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