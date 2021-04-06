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Aktüel İstanbul'da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Aktüel

İstanbul'da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:53:00 -
İstanbul'da PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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