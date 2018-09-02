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İstanbul’da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, İstanbul’da Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla da perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.

02 Eylül 2018 Pazar 12:29
İstanbul’da perakende fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre İstanbul’da Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,23, toptan fiyatlarda yüzde 3,80 artış gözlendi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla da perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.

Perakende fiyatlar, aylık bazda kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 10,81, ev eşyasında yüzde 6,58, konutta yüzde 4,21, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,05, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,49, gıdada yüzde 0,71 artarken; giyimde yüzde 3,63 azaldı.

Toptan fiyatlar da madenler grubunda yüzde 25,52, kimyevi maddelerde yüzde 11,94, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 5,63, işlenmemiş maddelerde yüzde 4,34, mensucatta yüzde 2,37, inşaat malzemelerinde yüzde 2,14 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda maddeleri grubunda ise yüzde 0,98 azalış görüldü.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 12:29
  1. İstanbul Ticaret Odası
  2. Perakende fiyatlar
  3. Toptan fiyatlar

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