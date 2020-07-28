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İstanbul’da patlama! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yanına müdahalesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:36:00 - 2020-07-28 14:49:49
İstanbul’da patlama! Ekipler sevk edildi

Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması yaparken, polis ekipleri ise olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Patlama sonrası hasar gören bina, cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Yaşanan patlamanın şiddeti telefonu görüntülerinde gözler önüne serildi. Binadan kopan parçaların yola savrulduğu ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.

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