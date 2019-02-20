İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz, Hürriyet Mahallesi, Güvercin Sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.