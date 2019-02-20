İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.20 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz, Hürriyet Mahallesi, Güvercin Sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.
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