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İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz, Hürriyet Mahallesi, Güvercin Sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
  1. İstanbul
  2. Büyükçekmece patlama

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