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Aktüel İstanbul'da otomobillerin tekerleklerini çalan şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da otomobillerin tekerleklerini çalan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:15:30 -
İstanbul'da otomobillerin tekerleklerini çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler ve Bağcılar'da otomobillerin tekerleklerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14-20 Ekim arasında Bahçelievler ve Bağcılar'da 4 otomobilin tekerleklerinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı belirledi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Metin P'yi (41) Bağcılar'daki bir depoya çaldığı tekerlekleri taşırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin araçla olay yerine geldiği, kriko yardımıyla araçları kaldırıp tekerleklerini söküp çaldığı belirlendi.

Şüphelinin emniyette 29 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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