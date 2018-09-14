THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 24 kişi gözaltında

Organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi yakalandı.

14 Eylül 2018 Cuma 16:16
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 24 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik ve Tuzla bölgesinde çok sayıda yaralama ve nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen ve ele başılığını V.A'nın yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 

24 KİŞİ YAKALANDI

Çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, V.A. ile 2013'te işlenen bir cinayetin faili olduğu ve "kasten öldürme" başta olmak üzere 5 farklı suçtan arandığı belirtilen kardeşi H.A'nın da aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 otomatik av tüfeği, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 206 mermi, 2 yedek şarjör ve 11 bin 95 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:16
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. suç örgütü
  4. operasyon
  5. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamilelik nezlesi nedir?
    1. Hamilelik nezlesi nedir?
    2. B12'niz tükenmiş olabilir
    3. Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir?..
    4. Kocaeli'de şarbon'a mı rastlanıldı?
    5. Depresyona giren çocuk arkadaşları ile..
    6. 70'lik ajan mahkemede öttü:..
    7. Silahlı saldırıya uğrayan kadından acı..
    8. Katil İsrail'den Filistinlilere müdahale
    9. Giresun’da öldürülen terörist bakın..
    10. Amberin Zaman, Ruslar ile birlikte..
    11. Galatasaray Avrupa'daki sponsorunu..
    12. Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı..
    13. İstanbul'da organize suç örgütü..
    14. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4..
    15. İstanbul Beylikdüzü'nde silahlı..
    16. İşte YARSAV eski Başkanı Murat..
    17. 3 bin tonluk yerli denizaltıyı..
    18. İstanbul'da sağanak yağmur! Vatandaş..
    19. Putin'den İdlib mesaisi
    20. Adana’da metruk binanın önünde kanlar..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’