İstanbul'da operasyon! Yakalandılar
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde örgüte terörist aktarımı ile finans sağladıkları, geçmiş dönemde DAEŞ saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren şahıslarla iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için kentte 10 ilçede 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramada ise sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler, para sayma makinası ve 62 bin 100 dolar ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.