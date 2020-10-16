  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da operasyon! Yakalandılar
Gündem

İstanbul'da operasyon! Yakalandılar

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:48:00 -
İstanbul'da operasyon! Yakalandılar

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde örgüte terörist aktarımı ile finans sağladıkları, geçmiş dönemde DAEŞ saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren şahıslarla iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için kentte 10 ilçede 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramada ise sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler, para sayma makinası ve 62 bin 100 dolar ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle
Dünya

Türkiye sınırında Yunanistan’dan skandal hamle

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elek..
Aliyev'den bir müjde daha!
Dünya

Aliyev'den bir müjde daha!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi
Dünya

Ermeni üssünde uyuşturucu zulası! Böyle görüntülendi

Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermen..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay