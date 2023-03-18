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Aktüel İstanbul'da önündeki istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu
Aktüel

İstanbul'da önündeki istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu

İstanbul-Avcılar'da yağmurun da etkisiyle çöken istinat duvarı, bir binanın alt katında çatlaklar oluşmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 19:19:00 -
İstanbul'da önündeki istinat duvarı çöken binada çatlaklar oluştu

İstanbul-Avcılar'da yağmurun da etkisiyle çöken istinat duvarı, bir binanın alt katında çatlaklar oluşmasına yol açtı.

Tahtakale Mahallesi Meyveli Sokak'taki iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı, yağmur sularının aşındırmasının da etkisiyle sabah saatlerinde çöktü. Kaldırımın bir bölümü ile doğal gaz boruları da hasar gördü.

Çökme nedeniyle binanın alt katındaki tekstil atölyesinin duvarında çatlaklar oluştu.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik önlemi alarak incelemeler yaptı.

Ekipler, atölyeyi de mühürledi.
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