İstanbul’da on binlerin katılımıyla “Gazze’yi Unutma” yürüyüşü

Yürüyüş eylemi, saat 14.00'da Beyazıt Meydanı'ndan başladı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistin’e destek mesajı verildi, işgalci İsrail'in Gazze'de altı ayı aşkın süredir sürdürdüğü yoğun saldırıları ve devam eden ablukası protesto edildi. Yürüyüşte, “Katil İsrail Filistin’den Defol, Katil İsrail işbirlikçi ABD, Free free Palestine” sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında güzergâh üzerindeki vatandaşlar ve turistler de eyleme destek verdi. Katılımcılar, kortej halinde Ayasofya Camii Meydanı’na kadar yürüdü.

“Gazze’deki katliamı durdurmak amacıyla yola çıkıyoruz”

Yürüyüşün varış noktası olan Ayasofya Camii Meydanı’nda konuşan ABD'li eski diplomat ve Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright, “Gemilerin yola çıkmasına destek vermek için buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Biz Gazze’deki katliamı durdurmak için yola çıkıyoruz. Gazze'de açlık çeken insanlara gıda ve tıbbi malzeme götürmek amacıyla yola çıkıyoruz. Bizler, tüm insanlar adına Filistin'de yapılan zulme tepki göstermek adına yola çıkıyoruz. Ülke liderlerine sesleniyorum. Bizler insani amaçlarla yola çıktık ve yolumuza devam ediyoruz. Türk devletine de sesleniyoruz. Gemilerin yola çıkması için gerekli kolaylıkları gösterin” dedi.



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“Avrupalı liderlerin ikiyüzlülüğü ve vurdumduymazlığından utanç duyuyorum”

Barselona Eski Belediye Başkanı Ada Colau, Barcelona’nın İsrail ile ilişkilerini kesen en büyük şehirlerden biri olduğunu belirtti. Colau, “Bu yeterli değil. Ben de bir Avrupalıyım ve bunu söylemekten üzülüyorum ama Avrupalı liderlerin ikiyüzlülüğü ve vurdumduymazlığından utanç duyuyorum. İşte ben bu yüzden buradayım. Özgürlük Filosu için buradayım. Bana filoya katılacağım için korkup korkmadığımı soruyorlar. Ben özgürlük için yola çıkan insanlarla beraberim, korkmuyorum. Umut ediyorum ki, biz bu ablukayı kıracağız. Filistin özgür olana dek buradayız” ifadelerini kullandı.

“Gazze’de durum çok kritik ve acil”

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Kanada Temsilcisi Nimâ Machouf, “Buraya ambargoyu kırmaya geldik çünkü ambargo illegaldir. Gazze’de binlerce çocuk hayatını kaybetti. Binlerce insan hastalıklarla, açlıkla karşı karşıya. Şu anda durum çok kritik ve acil. Bizler insani yardım kuruluşları olarak bu ablukayı kırmak zorundayız. Ablukayı kırmak birinci vazifemiz ama asıl vazifemiz İsrail işgalini ortadan kaldırmak” diye konuştu.

“Gazze için yola çıkacağız”

Genç İHH Başkanı Muhammed Cihat Çelik, “Yıllarca esaretten kurtulması için mücadele ettiğimiz Ayasofya Camii’nin avlusunda, hala esaret altında bulunan Mescid-i Aksa için bir araya geldik. Filistin'de üzerlerine fosfor bombaları atılan, zulmedilen Filistinli kardeşlerimiz için buradayız. Gemiler alındı. Yeniden rotamızı Gazze'ye çeviriyoruz. Gazze'ye gidecek ve ateşkesin sağlanmasına vesile olacağız inşallah. Bu gemiler Gazze'nin özgürlüğü için yola çıkacak. İşgalci siyonistlerden ve onların yardakçılarından korkmuyoruz” dedi.

“Filistin’in özgürlüğü için buradayım”

Özgürlük Filosu Koalisyonu Üyesi Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Hareketi’nden Arjantinli Carlos Trotta, “Latin Amerikalı insanlar adına, Filistin'in özgürlüğü için buradayım. Yıllardır Filistinli insanların acısına şahit oluyoruz. Asıl meselemiz Filistinlilerin onurlarının korunmasıdır” dedi.

“ABD hükümeti soykırımın bir parçası olduğunu bilmeli”

Uluslararası Avukatlar Birliği Temsilcisi Daniel Martin Kovalik, “ABD ve İsrail tarafından katledilen mazlum Filistinlilerin yanında olmak için buradayım. ABD hükümetine seslenmek istiyorum. Bu soykırımın bir parçası olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Özgürlük Filosu aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı’nın yapması gerekenleri hatırlatmak için harekete geçiyor. Eğer İsrail bu gemide bulunanların saçının teline dokunursa uluslararası alanda büyük bir suç işlemiş olacak. Bizler, o filosunu savunmak için hukukçular ordusu oluşturduk” diye konuştu.

“Batı Şeria’yı da unutmayın”

Fransız avukat Dominique Cochain, “Fransa'dan bir avukatım. Dünyanın dört bir yanından avukatlar, elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Batı Şeria’yı da unutmayın. Orada da her gün insanlar İsrail tarafından öldürülüyor” dedi.

Program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.