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Yaşam İstanbul'da ölümle dans
Yaşam

İstanbul'da ölümle dans

Yeniakit Publisher
2023-10-08 11:34:00 -

Beyoğlu'nda hiçbir güvenlik önlemi almadan çatı tamiri yapan kişi yürekleri ağızlara getirdi.

Beyoğlu’nda bir binanın çatısında bulunan kişinin güvenlik önlemi almadan yaptığı çatı tamiri, yürekleri ağza getirdi. Tamir yapan kişinin bazı anlarda çatının ucuna gelerek soğukkanlılıkla işine devam etmesi şaşkınlığa yol açtı. O tehlikeli anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir binanın çatısında bulunan kiremitleri tamir etmek için çıkan bir kişinin, hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatıda kimi zaman oturarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahıs, aşağıda bulunan sokaktan geçebilecek insanları da umursamadan işine devam etti. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden kişinin çatının en uç noktasına kadar geldiği anlarda yürekler ağızlara geldi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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