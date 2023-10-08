İstanbul'da ölümle dans

Beyoğlu’nda bir binanın çatısında bulunan kişinin güvenlik önlemi almadan yaptığı çatı tamiri, yürekleri ağza getirdi. Tamir yapan kişinin bazı anlarda çatının ucuna gelerek soğukkanlılıkla işine devam etmesi şaşkınlığa yol açtı. O tehlikeli anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir binanın çatısında bulunan kiremitleri tamir etmek için çıkan bir kişinin, hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatıda kimi zaman oturarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahıs, aşağıda bulunan sokaktan geçebilecek insanları da umursamadan işine devam etti. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden kişinin çatının en uç noktasına kadar geldiği anlarda yürekler ağızlara geldi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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