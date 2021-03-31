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Yaşam İstanbul’da nikahlar iptal mi edildi?
Yaşam

İstanbul’da nikahlar iptal mi edildi?

Nikahlar düğünler iptal mi edildi? Koronavirüs salgınında risk haritası 29 Mart’ta revize edildi. İstanbul yüksek riskli durumdan çok yüksek riskli iller arasına geçti. Kısıtlamaların dönmesiyle birlikte pek çok kişi nikahların, düğünlerin durumunu araştırmaya başladı. Peki, nikahlar yapılabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 12:51:00 -
İstanbul’da nikahlar iptal mi edildi?

Koronavirüs salgının sebebiyle yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu yasakları geri döndü. 3 Nisan Cumartesi günü için nikah tarihi alanlar, nikahların iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, nikahlar yapılabilecek mi?

İstanbul’da nikahlar iptal mi edildi?

İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yaptığı toplantıda, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Söz konusu toplantıda İstanbul’daki nikahların durumu da konuşuldu. Açıklamada; genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah merasimi şeklindeki düğünlerle ilgi uygulamanın devam edeceği aktarılan kararda, ancak bu hafta sonu 3-4 Nisan'da daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla yapılabileceği ifade edildi. 

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