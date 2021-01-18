İstanbul’da nerede trafik var? İstanbul trafik yoğunluk haritası
İstanbul trafiği nerede var? İstanbul hangi güzergahlarda trafik kazası var? İstanbul’da etili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları da arttı. İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre an itibariyle yüzde 80'i aştı. Peki İstanbul’da nerede trafik var? İşte İstanbul’da meydana gelen kazala nedeniyle trafiğin yoğun olduğu yerler.
İstanbul'da cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, beraberinde getirdiği buzlanmayla birlikte sürücülere özellikle ara sokaklarda zor anlar yaşatıyor. Uzmanlar, araçlarında kar lastiği olmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İstanbul trafiğinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazalar da arttı.
İstanbul’da nerede trafik var?
TEM İstoç-Tekstilkent Yönü, orta şerit trafik kazası (hasarlı) nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı.
D100 Ambarlı-Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
İstanbul trafik yoğunluk haritası
D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece Yönü, orta şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
D100 Saadetdere -Parseller Yönü, sağ şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
Kemerburgaz Ayrımı- Göktürk yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.
TEM Otoyolu trafiğe kapalı mı?
Öte yandan, TEM Otoyolu kar nedeniyle trafiğe kapandı. Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle Gölyaka ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Bolu Dağı'nda da ulaşım aksayarak devam ediyor. Zonguldakİstanbul kara yolunda polis geçişlere ezen vermiyor. Bolu'da İl genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurlar 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.