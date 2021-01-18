İstanbul’da nerede trafik var? İstanbul trafik yoğunluk haritası

İstanbul trafiği nerede var? İstanbul hangi güzergahlarda trafik kazası var? İstanbul’da etili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları da arttı. İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre an itibariyle yüzde 80'i aştı. Peki İstanbul’da nerede trafik var? İşte İstanbul’da meydana gelen kazala nedeniyle trafiğin yoğun olduğu yerler.