İstanbul’da neden yollar kapalı 8 Mart
İstanbul’da neden yollar kapalı? İstanbul Valiliği 8 Mart’ta bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Peki, İstanbul’da hangi yollar neden kapalı?
İstanbul’da 8 Mart Pazartesi günü bazı yollar trafiğe kapandı. 8 Mat Pazartesi günü trafiğe çıkanlar hangi yolların kapalı olduğunu, alternatif güzergahların neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yollar niye kapandı?
İstanbul’da neden yollar kapalı 8 Mart
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibarıyla bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolun trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek."
Açıklamada, alternatif güzergahların Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Sıraselviler Caddesi olarak belirlendiği bildirildi.