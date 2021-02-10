Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının azalacağını; Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda ise 14 Şubat pazar günü birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren düşmesi ve İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'da kar bekleniyor. Cumartesi günü bölgede kar yok. Ancak pazar günü (14 Şubat Sevgililer Günü) yoğun kar bekleniyor. Pazar günü başlayan kar yağışının pazartesi, salı, çarşamba günlerinde de ilçe ilçe devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı