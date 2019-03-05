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İstanbul’da ne kadar riskli bina var? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli bina sorgulama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik." dedi. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli bina sorgulama nasıl yapılır? Riskli bina nasıl anlaşılır? Riski bina raporu nedir, nasıl alınır?

05 Mart 2019 Salı 13:43
İstanbul’da ne kadar riskli bina var? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli bina sorgulama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik." dedi. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli bina sorgulama nasıl yapılır? Riskli bina nasıl anlaşılır? Riski bina raporu nedir, nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğine işaret eden Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik." dedi.

Ruhsatsız binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Metruk ve Natamam yapıların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Uygulama Yönetmeliği MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-25/7/2014-29071) : ¨…Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.¨

Kamu binalarının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi mümkün müdür?

6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına da risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülmesi ve akabinde ilgili mevzuatı çerçevesinde yıkılması mümkün olup, söz konusu binaların lojman türü yapılar olması halinde lojmanda oturan kiracıların Kanun kapsamındaki yardım ve desteklerden yararlanması mümkündür.

Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?

Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda, riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile) güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde güçlendirme işi tamamlandıktan sonra, tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için ilgili Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli binalara ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayınız

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:43
  1. İstanbul’da ne kadar riskli bina var?
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli bina sorgulama

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