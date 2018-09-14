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İstanbul'da minibüsçülerin kâbusu, derneklerinin başkanı çıktı

İstanbul'da, Pendik-Tuzla hattında sefer yapan minibüsçülere musallat olup tehditle haraç toplayan, vermeyenleri kaçırıp yaralayan, başını Pendik Birleşik Minibüsçüler Derneği başkanı Açıkgöz’ün çektiği çete polis operasyonuyla çökertildi.

14 Eylül 2018 Cuma 18:27
İstanbul'da minibüsçülerin kâbusu, derneklerinin başkanı çıktı

Elebaşıyla birlikte 24 üyesi yakalanıp gözaltına alınan çetenin cinayetten yaralama ve yağmaya kadar birçok suçun faili olarak aranan çete mensuplarının, tehdit ve zorla elde ettikleri gelirle lüks arabalar satın alıp lüks hayat yaşadıkları tespit edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kendilerinden haraç isteyen ve vermeyince kendilerini kaçırıp döverek yaralayan Pendik-Tuzla minibüs hattında çalışan minibüsçülerin Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikayetle başlattığı çalışmalarda, şikayetçilerin şikayetlerinde ifade ettiği çete mensuplarını tespit edip takip yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, minibüs şoförleri üzerinde baskı kurarak yağma ve haraç alma olaylarını yapan çetenin, elebaşılığını Pendik Birleşik Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz’ün çektiği çetenin yaptığını tespit etti.  

Çete elebaşı Vedat Açıkgöz’ün kuzeni Heybet Açıkgöz aracılığıyla minibüs şoförlerini baskı altına alarak, tehdit, haraç, yağma ve yaralama olaylarını düzenlettiği tespit edilen soruşturmada, çete üyelerini tek tek tespit eden Organize ekipleri Özel Harekat Timlerinin de desteğinde dün sabaha karşı 23 çete mensubunu çete elebaşı Vedat Açıkgöz’le birlikte adreslerine yaptığı baskınlarla yakalayıp gözaltına aldı.

Çete mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 mermi, 5 pompalı tüfek, 17 fişek kartuşu, 2 şarjör, 31 kurusıkı fişekle birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 95 TL para ele geçirip el koyan ekipler, operasyonda gözaltına aldıkları çete liderinin kardeşi Hasan Açıkgöz’ün 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili olmanın yanı sıra 5 farklı suçtan arandığını belirledi.

800’e yakın minibüs sahibi ve şoförüne, dernek aidatı ve durak park ücreti adı altında haraç uygulayıp vermeyenleri dövüp yaraladığı ileri sürülen ve  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan çete mensuplarının işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:27
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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