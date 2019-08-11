İstanbul'da minibüs takla attı! Yaralılar var İstanbul'da Çamlıca gişeleri çıkışında İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurdu. Minibüsün takla atması sonucu sürücü ile yanındaki kişi araçta sıkıştı.

İstanbul'da Çamlıca gişeleri çıkışında İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurdu. Minibüsün takla atması sonucu sürücü ile yanındaki kişi araçta sıkıştı. İtfaiyenin sıkışan şahısları kurtarma çabaları devam ediyor. Ayrıntılar geliyor...

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