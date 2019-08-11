İstanbul'da minibüs takla attı! Yaralılar var
İstanbul'da Çamlıca gişeleri çıkışında İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurdu. Minibüsün takla atması sonucu sürücü ile yanındaki kişi araçta sıkıştı.11 Ağustos 2019 Pazar 16:01
İstanbul'da Çamlıca gişeleri çıkışında İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs aydınlatma direğine vurdu. Minibüsün takla atması sonucu sürücü ile yanındaki kişi araçta sıkıştı.
İtfaiyenin sıkışan şahısları kurtarma çabaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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