İstanbul’da metrolar tel tel dökülüyor Yürümeyen merdivenler Fenalık geçirten asansörler

Bu olay, İmamoğlu yönetiminin halkın günlük ihtiyaçlarına ve güvenliğine yönelik sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini bir kez daha gösterdi. İstanbul gibi büyük bir metropolde, metro asansörlerinin bakımının yapılmaması ve insanların güvenliğini tehlikeye atan bu tür olayların yaşanması kabul edilemez. Altyapı hizmetlerinde yaşanan bu tür aksaklıklar, belediyenin yönetim zafiyetlerini ve liyakatsiz işe alımları gözler önüne seriyor.

İstanbullunun can güvenliği kalmadı

İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana benzer olayların sıkça yaşanması, vatandaşların güvenliğine ve sağlığına verdiği önemin sorgulanmasına neden oluyor. Altyapı ve kamu hizmetlerindeki bu tür eksiklikler, İmamoğlu’nun yönetim anlayışının ve belediyecilikteki başarısızlıklarının somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul halkı, güvenli ve sorunsuz bir ulaşım hizmeti beklerken, karşılaştıkları bu tür ihmallerle büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

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