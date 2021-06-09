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Gündem İstanbul’da metro seferleri durdu mu? Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı metro seferleri neden yok?
Gündem

İstanbul’da metro seferleri durdu mu? Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı metro seferleri neden yok?

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu durdu mu? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden çalışmıyor? Yenikapı-Kirazlı metro seferleri neden yok? Yenikapı-Kirazlı metro seferleri ne zaman başlayacak? soruları İstanbullular tarafından sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 07:53:00 - 2021-06-09 07:54:17
İstanbul’da metro seferleri durdu mu? Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı metro seferleri neden yok?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.

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