İstanbul’da metro seferleri durdu mu? Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı metro seferleri neden yok?
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu durdu mu? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden çalışmıyor? Yenikapı-Kirazlı metro seferleri neden yok? Yenikapı-Kirazlı metro seferleri ne zaman başlayacak? soruları İstanbullular tarafından sorgulanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.