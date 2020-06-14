  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmadığı görüldü

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara riayet edilmediği görüntülere yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:32:29 -
İstanbul'da maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmadığı görüldü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayatın yaşandığı ve normalleşme sürecinin uygulandığı İstanbul'da çok sayıda vatandaşın maske takmadığı gözlendi.

Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen çok sayıda İstanbullu özellikle deniz kenarına inerken, her platformda sıkça dile getirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu sahiline gelen çok sayıda kişi, kendileri gibi çocukları için de önlem almadı.

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara ve uyarılara riayet edilmediği görüntülere de yansıdı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı