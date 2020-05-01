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Aktüel

İstanbul’da marketler kapandı, alışveriş sona erdi

Korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:48:03 -
İstanbul’da marketler kapandı, alışveriş sona erdi

Korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibari ile başlamıştı. Saat 14.00’te marketler de kısıtlama kapsamıında kepenklerini indirerek kapandı.


3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında açık kalarak faaliyet gösterdi. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava giderek alışverişlerini yaptı. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere servis şeklinde de satışlarını sürdürdü. Yayınlanan genelge kapsamında saat 14.00 itibari ile market ve manavlarda alışveriş sona erdi.

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