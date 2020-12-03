  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da "makas" atan sürücüye ceza
Aktüel

İstanbul'da "makas" atan sürücüye ceza

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatan polis, aracıyla trafikte makas atan sürücüyü yakaladı - Para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:22:38 -
İstanbul'da "makas" atan sürücüye ceza

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 25 Kasım'da D-100 Güney Küçükçekmece mevkiinde bir aracın "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 17 ABL 672 plakalı otomobil sürücüsü Melih F. C.'yi yakaladı.

Melih F. C.'ye makas atmaktan 1228 lira ve yakın takipten 132 lira olmak üzere toplam 1360 lira ceza uygulandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden sağlık şartları yerine getirilene kadar sürücü belgesine el konulan Melih F. C., adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun
Dünya

Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattığı tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusu tarafından yürütülen büyük çaplı aske..
Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz
Dünya

Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tar..
Newyork Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma: Kan grupları ve koronavirüs arasındaki ilişki
Sağlık

Newyork Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma: Kan grupları ve koronavirüs arasındaki ilişki

New York Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada koronavirüs ile kan grupları arasındaki ilişki açıklandı...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay