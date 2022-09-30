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Gündem İstanbul'da mafyaya operasyon
Gündem

İstanbul'da mafyaya operasyon

İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 09:48:00 -
İstanbul'da mafyaya operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde yönetici olduğu belirlenen, birçok silahlı eylemi gerçekleştirdiği ve azmettirerek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.R'nin adresini belirledi.

Ekipler, şüphelinin Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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