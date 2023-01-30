İstanbul'da mafyaya dev operasyon!
İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Çete elebaşısının ise yurt dışında firari olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Rahman K. elebaşılığındaki çeteye operasyon düzenledi.
Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarih ve zamanlarda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karışan suç ağının üyelerine düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
10 kişi cezaevine gönderildi!
Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elebaşılığını yurt dışında firari olan Rahman K.'nin yaptığı çete üyelerine ilişkin “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Mala Zarar Verme”, “Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “Yağma-Gasp-Tehdit” gibi suçlardan yargılama yapılacak.