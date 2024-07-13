  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında ses getirecek kulis! AK Parti’ye geçme kararı verdiler

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Laikçi yobazların soybağını parçalama girişimleri suya düştü! Aileye düşmanlık Meclis'ten döndü

EURO 2032 tehlikeye girdi! UEFA'dan uyarı geldi: Sizi atarız!

Millet ABD uşağına devleti yedirmedi

Ali Koç'un transferde istediği olmadı, masadan kalktı! En-Nesyri hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'ye geçmek için sıraya girdiler

Immobile'den çok konuşulacak açıklama: Kafama koydum ve… Heyecanlandıran transfer!

Kilisenin hemen yanındaki evde… MSB PKK’nın alçak planını ifşa etti

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan açıkladı! Terörist Gülen bana haber gönderdi
Gündem İstanbul'da mafya operasyonu: 46 tutuklama
Gündem

İstanbul'da mafya operasyonu: 46 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-07-13 13:49:00 -
İstanbul'da mafya operasyonu: 46 tutuklama

İstanbul'da birbirlerine yönelik saldırı düzenledikleri belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 46'sı tutuklandı.

İstanbul'da birbirlerine yönelik saldırı düzenledikleri belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 46'sı tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Esenler ve çevresinde faaliyet gösteren R.T. ve A.Ç'nin elebaşısı olduğu iki suç örgütünün karşılıklı 30 saldırı eylemi gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 47 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 46'sı tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23